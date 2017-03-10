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Обвиняемой в убийстве 4-летнего мальчика жительнице Глазова грозит 13 лет и 3 месяца колонии

Прокурор попросил суд отправить женщину в колонию общего режима.

Обвиняемой в убийстве 4-летнего мальчика жительнице Глазова грозит 13 лет и 3 месяца колонии
дети, общество, Глазов, Удмуртия, суд, убийство


12:56

Ижевск. Удмуртия. Обвиняемой в убийстве 4-летнего мальчика жительнице Глазова грозит 13 лет и 3 месяца колонии. Такого наказания попросил гособвинитель Дмитрий Малыгин.

«Предлагаю суду <имя подсудимой> признать виновной, квалифицировать её действия по пункту «в» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российский Федерации, по которой назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет 3 месяца с отбыванием наказания в колонии общего режима с последующим ограничением свободы на срок 2 года», - отметил в своей речи прокурор.

Он также заметил, что родственники убитого ребенка подали гражданский иск о возмещении причиненного морального в размере 2 млн рублей и попросил суд удовлетворить его в полном объеме.

Между тем адвокат обвиняемой женщины попросила учесть в качестве смягчающих обстоятельств преклонный возраст подзащитной, положительные характеристики, наличие хронических заболеваний и инвалидность внучки, за которой женщина помогала присматривать.

После этого право последнего слова предоставили самой обвиняемой.

«Я не убивала мальчика. <…> Руки мои не в крови. В моей душе нет чувства вины», - сказала женщина. Она поклялась в своей невиновности «своими родственниками».

Напомним, трагедия произошла почти два года назад. 21 апреля 2015 года мальчик гулял недалеко от дома, где он жил вместе с бабушкой. Вскоре пожилая женщина заметила, что внука поблизости нет. Она обратилась в полицию.

Искали мальчика 10 дней. Тело обнаружили 2 мая во дворе соседнего дома. После проведенных экспертиз стало известно: мальчика убили. На его теле обнаружили колотые и резаные раны.

Следователи возбудили уголовное дело, за информацию об убийце была назначена награда в 1 млн рублей. На поиски предполагаемого убийцы ушло больше полугода. Следователи допросили более 700 свидетелей, назначили 180 различных экспертиз. Именно благодаря результатам одной из них удалось выйти на след злоумышленницы.

По обвинению в преступлении задержали 49-летнюю местную жительницу – соседку семьи дошкольника. Она призналась в содеянном.

В декабре 2016 года состоялось первое судебное заседание, на котором женщина заявила, что оговорила себя. Однако в марте 2017 года присяжные признали её виновной.

Согласно вердикту коллегии, 21 апреля 2015 года глазовчанка встретила во дворе соседского мальчика, который играл в мяч. Женщина сделала его замечание, в ответ ребенок стал обзывать женщину, а потом кинул в нее камень, попав по ноге. Обвиняемая решила наказать задиру, занесла домой сумки и снова вышла во двор, но мальчика там уже не было. Ребенка глазовчанка увидела за баней, он зажигал спички. Женщина сделала замечание, что привело к ссоре, в ходе которой обвиняемая схватила мальчика за шею и ударила головой об стену бани. Дошкольник упал и достал из кармана перочинный нож. Нож соседка выхватила и несколько раз ударила им по шее и телу малыша, повредив яремную вену и сонную артерию. От кровопотери мальчик скончался, а женщина ушла домой, однако через некоторое время вернулась и нанесла еще несколько ранений – уже посмертных.

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