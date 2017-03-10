Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошло торжественное открытие центра по подготовке волонтеров XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Расположившийся на базе Ижевского государственного технического университета имени Калашникова центр будет работать с добровольцами Удмуртской Республики, Пермского края, Кирова и Уфы. Он займется формированием профессионального волонтерского отряда, который будет представлять Ижевск на фестивале в Сочи.

Глава города Юрий Тюрин отметил: «Ни капли не сомневаемся, что это будут самые достойные ребята, которые по зову сердца откликнулись и готовы выполнять работу, потому что в городе Ижевске есть огромный опыт волонтерского движения, и мы, власть, на него серьезно опираемся».

Волонтеры, участвующие в фестивале в Сочи, в дальнейшем будут привлекаться к реализации международных проектов и программ и гуманитарным миссиям в других странах. Глава ассоциации волонтерских центров России Артем Метелев обратился ко всем присутствующим: «Если вы хотите быть послом своей страны, послом мира в других государствах, если вы хотите участвовать в реализации интересных, глобальных задач на территории республики Удмуртия или в другой стране. Главное - окажитесь в этой команде, получите этот опыт, знания, компетентность, который даст вам всемирный фестиваль».

Стать волонтером и принять участие в заявочной компании может каждый желающий в возрасте от 18 до 70 лет: достаточно зарегистрироваться на сайте www.russia2017.com до 31 марта.

Наша справка: Всемирный фестиваль молодёжи и студентов станет крупнейшим событием в сфере международного молодёжного взаимодействия и соберёт более 20 000 молодых людей из 150 стран мира.

Это площадка для диалога, глобальная форма коммуникации: через дискуссии, культурную программу, спортивные состязания, через свободное общение найти пути противостояния тем вызовам, с которыми сегодня сталкивается молодое поколение.

Неотъемлемой частью фестиваля станет волонтерский корпус. 7 000 добровольцев из всех уголков России будут ежедневно выполнять важные функции в организации события, встречать участников и гостей, дарить улыбки и заряжать позитивом.

Автор Анна Акбаева.