Ижевск. Удмуртия. Вступил в силу приговор в отношении взяточника из Удмуртии, который работал в региональном управлении по вопросам миграции МВД России. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества.

Суд установил, что в сентябре 2016 года подсудимый получил информацию об использовании одной из организаций Ижевска иностранной рабочей силы, после чего решил осуществлять покровительство компании за взятки.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ России по Удмуртии установили факт получения подсудимым через знакомую взятки в размере 35 тыс. рублей. Спустя месяц, после получения второй части «вознаграждения» в размере 32 тыс. рублей мужчину задержали.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учел его положительные характеристики, признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении двух малолетних детей, а также активное способствование расследованию преступления.

Подсудимому назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в системе правоохранительных органов России, сроком на 2 года.