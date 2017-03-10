Ногаро. Франция. Скончался неоднократный чемпиона мира по мотоциклетным гонкам на выживание Энтони Делаль. Как сообщает Motorsport, он разбился на своем Suzuki во время тестовых испытаний на трассе «Ногаро» по Франции.

Мотогонщик разбился на прямой на первом этапе подготовки к 24-часовой гонке. Спортсмену сразу оказали медицинскую помощь, но он скончался от полученных травм.

Anthony Delhalle nous a quittés ce matin, le ...

На счету Энтони Делаля пять титулов чемпиона мира в мотогонках на выносливость.