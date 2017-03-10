Москва. Ильдара Дадина, впервые осужденного за нарушение правил проведения пикета россиянина, снова задержали. Как пишет Русская служба BBC, активиста уже отпустили.

Ильдар Дадин и правозащитник Лев Пономарев устроили в пятницу, 10 марта, одиночный пикет у здания Минюста России с требованием отставки главы управления ФСИН по Карелии Александра Тереха. Первого задержали и привезли в ближайший участок полиции с целью установить личность, поскольку, ссылаясь на свои конституционные права, Ильдар Дадин не предоставил полицейским документы по их требованию.

Через несколько часов, установив личность, полицейские освободили мужчину.

Ильдар Дадин стал первым в России человеком, осужденным за статью 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка проведения пикета»). В 2015 году его приговорили к трем годам лишения свободы. В феврале 2017 года Верховный суд России отменил приговор, и Дадин вышел на свободу.