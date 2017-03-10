Ижевск. Удмуртия. Жительницу Ижевска обвиняют в присвоении мебели из арендованной квартиры. Как сообщает пресс-служба МВД России по городу, сумма ущерба составила 43 тыс. рублей.

Следствие установило, что в июле 2016 года 41-летняя ижевчанка продала свою квартиру из-за больших долгов по коммунальным услуга. Затем она рассчиталась с задолженностями и на оставшуюся сумму приобрела квартиру в новостройке. До сдачи дома в эксплуатацию обвиняемая заключила договор аренды квартиры-студии, внесла плату за 3 месяца.

12 ноября при очередной проверке квартиросъемщицы хозяева обнаружили, что женщина пропала вместе с мебелью: кухонным гарнитуром, диваном, шкафом-купе, стиральной машиной, электрической плиткой, холодильником и посудой. Обвиняема не выходила на связь, ее телефон был недоступен.

Долгое время установить местонахождение женщины не удавалось, так как после продажи квартиры она была снята с учета по месту регистрации, в новой она не зарегистрировалась. Найти женщину удалось только в феврале 2017 года. Её остановили сотрудники ДПС в Ижевске за переход улицы в неположенном месте.

«После задержания обвиняемая созналась в содеянном, сообщив следствию, что вывезла мебель на грузотакси в новостройку. В ходе обыска по новому месту жительства обвиняемой сотрудники полиции обнаружили похищенное, которым она обставила квартиру», - говорится в сообщении.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 160 УК России («Присвоение»). За совершенное преступление ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.