Ижевск. Удмуртия. Рабочая неделя подходит к своему завершению. С 6 по 10 марта в республике произошло много интересного. Корреспонденты информационного агентства «Сусанин» выделили для своих читателей наиболее важные события.

Пара строк #7: что произошло в Удмуртии за неделю

Верховный суд России отменил штрафы за парковки на газонах и детских площадках в Удмуртии. Иск в суд подала жительница Ижевска.

Юрий Тюрин заявил, что у города нет средств и техники для вывоза всего снега из Ижевска. Такую задачу власти перед собой никогда не ставили.

Хоккеисты «Ижстали» ушли в отпуск до 20 марта. Команды завершила свое выступлении на стадии 1/8 кубка Братины.

Глава Удмуртии раскритиковал власти Ижевска за воду на дорогах. Александр Соловьев призвал Юрия Тюрина подумать о будущем паводке.

Премьер-министр Удмуртии попросил министерства не медлить с сокращением госслужащих. Он отметил, что указ нужно выполнять всем, независимо от ведомства.