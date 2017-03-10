Вена. Австрия. 20 пеликанов зоопарка в Вене усыпили из-за птичьего гриппа. Об этом сообщает Reuters.

Крупнейший в Европе зоосад частично закрылся для посетителей после того, как анализы одного из пеликанов дали положительный результат на наличие высокопатогенного вируса птичьего гриппа. Руководству парка пришлось пойти на крайние меры и усыпить все 20 особей кудрявых пеликанов, чтобы избежать вспышки и заражения работников и посетителей.

Венский зоопарк основан в 1752 году в качестве императорского зверинца и является старейшим зоопарком в мире. Он располагается на территории дворцово-паркового комплекса Шенбрунн в столице Австрии.