Воронеж. У жительницы Воронежа из розеток и вентиляционных люков в квартире течет жидкость, похожая на кровь. Об этом сообщает Пятый канал.

Запах у жидкости, по словам собственницы квартиры, неприятный. Девушка вызвала сантехников и электриков, но те не смогли назвать ни природу, ни источник жидкости. Он быстро покинули квартиру «из соображений личной безопасности».

Хозяйка прошлась по соседям и выяснила, что «кровоточат» розетки только в ее квартире. Она вызвала сотрудников Роспотребнадзора, которым и предстоит выяснить происхождение такой странной протечки.