Шаркан. Удмуртия. Жители Шаркана решили встать на лыжи, чтобы поддержать отстраненного от состязаний спортсмена Максима Вылегжанина. Как сообщают организаторы, 18 марта в родном селе вице-чемпиона Олимпиады пройдет масс-старт, принять участие в котором смогут все желающие. Вместо номеров у лыжников будет принт с фотографией Максима Вылегжанина. Гонка начнется в 16:00. Кроме того, для подрастающего поколения подготовили викторину по биографии прославленного лыжника.

Напомним, что Вылегжанина заподозрили в употреблении допинга и отстранили от участия в соревнованиях. Сам спортсмен обвинения отвергает. В конце февраля Спортивный Арбитраж отклонил апелляцию лыжника. Если обвинения не снимут, житель Удмуртии может лишиться серебряной медали Олимпиады в Сочи.