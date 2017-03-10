Женева. Швейцария. На автосалоне в Женеве назвали лучшие автомобили 2016 года. Об этом сообщает МИР24.

В тройку финалистов World Car Awards попали Audi Q5 и Volkswagen Tiguan и Jaguar F-Pace.

Объявление победителей конкурса «Лучший автомобиль мира» пройдет в Нью-Йорке в апреле. Там и станет известно, кто стал лауреатом в категориях «Городской автомобиль мира», «Автомобиль года премиум-класса», «Экологичный автомобиль года» и «Автомобильный дизайн года».

World Car Awards проходит с 2014 года. победителей выбирают более 70 автожурналистов со всего мира, в том числе четыре из России.

В этом году за звание лучших боролись 180 крупнейших автопромов.