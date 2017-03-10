Майами. США. В зале суда Майами у адвоката, который представлял мужчину, подозреваемого в поджоге своей машины, задымились брюки. Об этом сообщает Lenta.ru.

Стивен Гутьеррес выступал с речью, в которой, обращаясь к присяжным, заявлял, что автомобиль его клиента воспламенился самопроизвольно. В это время карман его брюк задымился. Адвокат выбежал из зала суда и вернулся через несколько минут, объяснив, что самовоспламенилась его электронная сигарета.

Некоторые присутствующие в зале говорят, что перед эпизодом с воспламенением адвокат копошился в кармане.

Стивен Гутьеррес говорит, что был шокирован произошедшим не меньше остальных. «Это не было подстроено. Никто не ожидает, что батарейка в кармане каким-то образом взорвется», - цитирует издание адвоката.