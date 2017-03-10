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Март 2017
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Аттракцион неслыханной щедрости устроили уроженцы Удмуртии, пытаясь сбежать от полиции в Москве

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Аттракцион неслыханной щедрости устроили уроженцы Удмуртии, пытаясь сбежать от полиции в Москве

Молодые люди обналичили 3 млн руб в одном из столичных банков с разных пластиковых карт.

Аттракцион неслыханной щедрости устроили уроженцы Удмуртии, пытаясь сбежать от полиции в Москве
Фото:кадр из видео
Москва, Удмуртия, уголовное дело, деньги, автомобиль, Росгвардия


17:06

Москва. Четверо уроженцев Удмуртии попытались избавиться от 3 млн рублей во время побега от бойцов Росгвардии в Москве. Об этом сообщается в пятницу, 10 марта, на сайте правоохранительного ведомства.

Инцидент произошел в отделении одного из банков на Нахимовском проспекте столицы. На пульт вневедомственной охраны поступило сообщение о том, что несколько молодых людей обналичивают с различных банковских карт крупную сумму денег.

«Четверо молодых людей при виде патрульной машины запрыгнули в автомобиль. Пытаясь избавиться от денежных средств, подозреваемые на ходу раскидывали купюры по проезжей части», - говорится в сообщении Росгвардии.

Аттракцион неслыханной щедрости устроили уроженцы Удмуртии в Москве

Полицейские заблокировали автомобиль и задержали тех, кто находился в нем. В салоне автомобиля правоохранители обнаружили 15 пластиковых карт с пин-кодами, оформленными на разные фамилии, 10 мобильных телефонов, сим-карты и 3 млн рублей.

По данным Life.ru, подозреваемые оказались уроженцами Удмуртии. Решается вопрос о возбуждении в отношении них уголовного дела. 

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