Санкт-Петербург. Следственный комитет начал расследование хищения денег, выделенных на строительство дороги к будущему СИЗО «Кресты-2». Как сообщает пресс-служба Главного Следственного управления СРК по Санкт-Петербургу, неизвестные присвоили 12 из 16 млн рублей.

По данным ведомства, 23 августа 2016 года УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и ФГУП «Управление строительства по СЗФО» ФСИН России заключили госконтракт на строительство дороги к изолятору «Кресты-2» в Колпино. Сумма контракта составила 15 860 тыс. рублей.

Через месяц заказчик перечислил аванс 4 750 тыс. рублей, а в декабре 2016 года за якобы выполненные работы – более 11 млн рублей.

«21 сентября 2016 года заказчиком на расчетный счет подрядчика был перечислен авансовый платеж в сумме более 4 миллионов 750 тысяч рублей. В декабре 2016 года неустановленные лица, действуя от имени подрядчика, представили в адрес заказчика акты о якобы выполненных работах по контракту в полном объеме на сумму более 11 миллионов 104 тысяч рублей. После этого заказчиком были переведены указанные денежные средства. Таким образом, неустановленные лица похитили денежные средства на сумму не менее 12 миллионов 228 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

В итоге, дорога оказалась не построенной, а следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

По информации Интерфакса, следственный изолятор «Кресты-2» строят в Колпинском районе Санкт-Петербурга с 2007 года. Сроки его сдачи неоднократно переносили. Генподрядчик строительства АО «Генеральная строительная корпорация» и субподрядчик ООО «Петроинвест» подали друг на друга иски о банкротстве в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области.