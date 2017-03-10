Ижевск. Удмуртия. Информагентство «Сусанин» заняло вторую строчку в топ-10 самых цитируемых СМИ Удмуртии по итогам 2016 года. Сусанин опередил в рейтинге Udm-info, Izhlife, «Комсомольскую правду» и «Мою Удмуртию».

Удмуртия в минуту 10 марта 2017 года

Общий режим?

Обвиняемой в убийстве 4-летнего мальчика жительнице Глазова грозит 13 лет и 3 месяца колонии. Прокурор попросил суд отправить женщину в колонию общего режима.

Решение суда:

Взяточник из регионального управления по вопросам миграции при полиции Удмуртии получил условный срок в два с половиной года. Он получал вознаграждения через свою знакомую.

Страж ворот:

«Ростов» с голкипером из Ижевска в составе сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед». Встреча состоялась в рамка 1/8 Лиги Европы УЕФА и закончилась со счетом 1:1. Следующий поединок состоится 16 марта в Англии.

Деньги на ветер:

Аттракцион неслыханной щедрости устроили уроженцы Удмуртии, пытаясь сбежать от полиции в Москве. Молодые люди обналичили 3 млн руб в одном из столичных банков с разных пластиковых карт.

Погода в регионе:

Выходные в Удмуртии пройдут без осадков. Небольшой снег и дождь могут пойти только в северных районах республики. Ночью и утром на дорогах гололедица.

Мимо плей-офф:

Гандболистки ижевского «Университета» потеряли шансы на выход в плей-офф. Коллектив Роберта Минабутдинова уступил на домашнем паркете «Лучу». Последнюю игру сезона студентки проведут против Ставрополя.