Москва. Главное управление МВД России по Москве официально опровергло рассылку писем от полиции с предупреждением о массовом суициде детей и подростков в воскресенье, 12 марта. Заявление ведомства опубликовано на официальном сайте столичных правоохранителей.

«ГУ МВД России по Москве официально заявляет, что распространяемая в социальных сетях и мессенджерах информация об акции самоубийства детей и подростков не соответствует действительности. Сотрудниками полиции предпринимаются все необходимые меры для установления источника распространения подобных текстов», - говорится в сообщении московской полиции.

Пользователи социальных сетей в пятницу, 10 марта, начали публиковать на своих страницах похожие друг на друга тексты. В них говорится, что родители получили от классных руководителей своих детей сообщение о том, что школа получила письмо от полиции, в котором говорится о подготовке акции с массовыми самоубийствами детей и подростков.

Телеканал «Моя Удмуртия» совместно с МВД по республике снял фильм «Игра в смерть» о группах смерти в социальных сетях. Картина рассказывает о том, как подростки попадают под чужое влияние в интернете и добровольно уходят из жизни.



Группы смерти – это сообщества, участники которых получают задания асоциального характера, вплоть до экстремистских. Итогом такой игры может стать гибель ребенка.

Героями фильма Елены Слесаревой стали специалисты по работе с подростками, психолог, волонтер, который занимается мониторингом соцсетей и предупреждением родителей о том, что их ребенок попал в беду.

Cпециальный репортаж - Группы смерти