Москва. Гонщицу Мару Багдасарян приговорили к году исправительных работ. Об этом сообщает Газета.Ru.

За подделку больничного злостная нарушительница правил дорожного движения будет год трудиться на исправительных работах, отчисляя 15% от своего жохода в пользу государства.

Еще до вступления приговора в силу с Мары Багдасарян взяли подписку о енвыезде.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел признание вины и раскаяние подсудимой. Отягчающих обстоятельств для девушки суд не нашел.

Напомним, за все свои штрафы гонщица заплатила 183 тыс. рублей. В декабре 2016 года мировой суд рассмотрел 72 дела об административных правонарушениях Мары Багдасарян. В качестве наказания ей назначили штрафы, 595 часов обязательных работ, а также административные аресты — на 10 и 14 суток.

В попытке отлынить от исправительных работ москвичка предъявила больничный. За его подделку Маре Багдасарян грозило до полугода тюрьмы.