США. В США два человека умерли, отравившись сыром. Как сообщает BBC, смерть людей вызвало опасное заболевание – листериоз.

Из-за сыра из непастеризованного молока под названием Ouleout из сыроварни Vulto гурманы заболели листериозом. Шесть случаев листериоза были зафиксированы в Коннектикуте и Вермонте, среди заболевших также жители Нью-Йорка и Флориды.

Сыр данной марки производят в домашней сыроварне небольшими партиями. Производитель сыра ручной работы сразу же отозвал несколько видов свои сыров.

Листерии могут жить в сыром молоке и приготовленных из него продуктах, выживают при заморозке. Защититься от листериоза можно, пастеризовав или прокипятив молоко.