Ижевск. Удмуртия. Часть улицы Красноармейской в Ижевске закрыли для транспорта из-за ремонта теплосетей в субботу, 11 марта. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртских коммунальных систем.

Ремонтные работы начались в 09:00 и продлятся до утра воскресенья. Рабочим предстоит заменить дефектный участок – 32 метра – теплотрассы. От теплоснабжения отключат 7 жилых домов.

«В связи с ремонтом теплосети сквозное движение транспорта на участке между улицами Советская и Красногеройская в указанный период будет невозможно», - отмечается в сообщении.