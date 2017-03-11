США. Известный режиссер Джеймс Кэмерон рассказал, что вторую часть «Аватара» стоит ждать не раньше 2019 года. Как пишет Life, изначально сообщалось, что выход фильма на экраны запланирован на конец декабря 2018 года.

Перенос премьеры связан с большим объёмом работы. Дело в том, что одновременно со съемками второй части ведется работа над последующими.

«В 2018 году этого не произойдёт. Мы не объявляли дату релиза фильма. Необходимо понять, что речь идёт о последовательном порядке выхода картин на экраны. Мы снимаем не просто «Аватар-2», а четыре новые части», - цитирует издание слова Кэмерона.

Вышедший на экраны в 2009 году «Аватар» стал самым кассовым фильмом в международном прокате, собрав 2,7 млрд долларов.