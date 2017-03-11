Скальный. Пермский край. Крыша жилого дома в Пермском крае обрушилась из-за снега. По данным Газеты, инцидент произошел в поселке Скальный Чусовского района.

В результате произошедшего никто не пострадал.

«Частично обрушилась кровля из-за нагрузки снежной массы. На месте работали 25 спасателей. Погибших и пострадавших нет, люди эвакуированы», — цитирует издание слова представителя регионального управления МЧС России.

Из здания эвакуировали 12 человек. Пункт временного размещения развернут для жителей дома в школе поселка.

Специалисты решают, возможно ли восстановить конструкции крыши, а также рассматривают вопрос, куда расселить жителей аварийного дома.