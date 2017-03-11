Осло. Норвегия. Двое лыжников из Удмуртии – Константин Главатских и Дмитрий Япаров – выступят на 15-м этапе Кубка мира в Осло. Об этом сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России.

В состав мужской команды, помимо представителей Удмуртской Республики, вошли Алексей Виценко (Республика Коми), Александр Бессмертных (Московская/Кемеровская область), Андрей Ларьков (Республика Татарстан), Сергей Устюгов и Сергей Турышев (ХМАО-Югра).

В субботу, 11 марта, мужчинам предстоит пробежать 50 км – масс-старт классическим стилем.

В воскресенье, 12 марта, на дистанцию выйдут женщины. Им предстоит преодолеть 30 км. Россию на этапе представят Мария Гущина и Полина Кальсина (ХМАО-Югра), Алиса Жамбалова (Республика Бурятия), Анна Медведева (Свердловская область), Анастасия Седова (Нижегородская область/Республика Мордовия) и Юлия Чекалева (Вологодская область).