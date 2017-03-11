Ижевск. Удмуртия. Тестовую партию ижевских «Lada Vesta» отправят на Кубу в мае. Как пишет НТВ, об этом заявил президент «АвтоВАЗа» Николя Мор на презентации автоконцерна для кубинских транспортных компаний в Гаване.

В тестовую партию войдут модели «Лада Веста» и «Лада Ларгус» - всего 300 машин. Их обкаткой займутся таксомоторные, прокатные и туристические компании, на основе мнений которых позже и будет вынесено решение о покупке автомобилей.

«АвтоВАЗ заинтересован в продажах на Кубе. Сейчас мы обсуждаем с кубинским министерством транспорта тестовые поставки в объеме примерно 300 автомобилей с целью проверить реакцию рынка», - цитирует издание слова Мора.

При положительных результатах эксперимента контракт на поставку российских машин на Кубу может быть подписан уже в 2018 году.