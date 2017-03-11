Эдмонтон. Канада. Полицейский в Канаде застрелил напавшего на него с ножом россиянина. Как пишет Росбалт, в результате инцидента в городе Эдмонтоне погиб 55-летний Виталий Савин.

По предварительным данным, в полицию поступило сообщение о водителе, нарушавшем правила. Стражи порядка подошли к машине подозреваемого, мужчина вышел из салона и затеял потасовку с правоохранителями. Россиянин напал на полицейского с ножом, тот в ответ выстрелил в злоумышленника. Автолюбитель погиб на месте.

Россиянин работал в Эдмонтоне в строительной компании по договору субподряда, однако поддерживал контакт с семьей и друзьями из России.