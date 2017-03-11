Киев. Украина. Украина прекратила подачу воды на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики. Как сообщают Известия, произошло это без предупреждения со стороны Киева.

«В три часа ночи без предоставления официальных документов прекращена поставка воды с ЗФС (Западной фильтровальной станции), находящейся на территории Украины», - цитирует издание слова представителя пресс-службы предприятия «Лугансквода».

ЗФС обеспечивала водоснабжение городов Первомайск, Стаханов, Кировск, Брянка, Алчевск, Перевальск, Красный Луч, Антрацит.

В начале декабря 2016 года была прекращена подача воды в ЛНР с Петровского водозабора и более чем в два раза сокращены поставки с Западной фильтровальной станции.