Можга. Удмуртия. 90 лет прошло со дня переименования Можги. Как сообщает пресс-служба администрации города, до 1927 года населенный пункт носил другое название – Красный.

11 марта 1927 года постановлением Президиума ЦИК город Красный был переименован в город Можгу. К тому времени он уже был крупным административным и индустриальным центром всей юго-западной части Удмуртии.

Наша справка: основанный в 1835 году елабужским купцом Федором Черновым стекольный завод стал градообразовательным центром будущего города. В то время он назывался рабочий посёлок Сюгинского стекольного завода. На протяжении 1924 – 1926 годов этот населённый пункт носил разные названия: посёлок Сюгинск (Сюгинский), посёлок Красный (Красный посёлок), город Красный. Он входил в состав Можгинского уезда, административным центром которого являлось село Можга.

8 мая 1924 года после сильнейшего пожара село на три четверти выгорело. После этого трагического события уездный центр решено было перенести в посёлок Красный. В октябре 1926 года ему был присвоен статус города.