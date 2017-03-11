Ставрополье. Автобус с пассажирами загорелся в Ставрополье. Как пишет Life, инцидент произошел во время движения.
Известно, что автобус ехал из Ставрополя в Элисту. Водитель успел остановить транспорт и вместе с 26 пассажирами покинуть салон. Автобус выгорел полностью.
Пассажиров и водителей доставили на автостанцию Светлограда, откуда их забрал резервный автобус компании «Евротранс».
По предварительной информации, возгорание началось в двигательном отсеке. Сейчас специалисты устанавливают причины и обстоятельства происшествия.