Ставрополье. Автобус с пассажирами загорелся в Ставрополье. Как пишет Life, инцидент произошел во время движения.

Известно, что автобус ехал из Ставрополя в Элисту. Водитель успел остановить транспорт и вместе с 26 пассажирами покинуть салон. Автобус выгорел полностью.

Пассажиров и водителей доставили на автостанцию Светлограда, откуда их забрал резервный автобус компании «Евротранс».

По предварительной информации, возгорание началось в двигательном отсеке. Сейчас специалисты устанавливают причины и обстоятельства происшествия.