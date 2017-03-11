Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии могут запретить продажу алкоголя в День трезвости, 11 сентября. Как сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртской Республики, с таким предложением выступили члены молодежного парламента.

Дело в том, что в ряде регионов России 11 сентября уже действует ограничение по торговле спиртными напитками. Проект предложенного закона будет способствовать снижению уровня потребления алкоголя в Удмуртии.

Депутаты Госсовета отметили актуальность вопроса и единогласно поддержали законопроект.

Вместе с тем был рассмотрен и поддержан проект внесения изменений в закон «Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции на территории Удмуртской Республики». Администрация Ижевска предложила ввести запрет торговли спиртными напитками не только в местах проведения мероприятий, но и на прилегающих территориях к местам проведения таких мероприятий.