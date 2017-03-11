Кузнецк. Пензенская область. Полицейский в Пензенской области похитил и убил мужчину по заказу его тещи. Как пишет Газета, об этом журналистам рассказал руководитель отдела криминалистики регионального управления СК России Александр Аброськин.

По его словам, еще одним соучастником преступления был сожитель женщины.

Преступление произошло ночью 1 декабря 2016 года. К квартире жителя Кузнецка приехали двое стражей порядка и забрали его. После этого мужчину никто не видел.

Следователи отрабатывали несколько версий, в том числе заказное похищение, инициированное тещей погибшего.

«Получили информацию о том, что она имела постоянный телефонный контакт с действующим сотрудником полиции», — рассказал Аброськин.

В итоге все подозреваемые были арестованы и сознались в убийстве.