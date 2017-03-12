Ижевск. Удмуртия. 12 марта в Удмуртии и по всей России празднуют день работника уголовно-исполнительной системы. Система исполнения наказаний появилась в 1879 году указом Александра II в составе министерства внутренних дел, как Главное тюремное управление. Сам праздник установлен указом Президента России от 16 ноября 2010 года.

Накануне торжества корреспондент информагентства «Сусанин» Яна Шамаева выяснила, что интересного и запоминающегося происходит в жизни сотрудников управления ФСИН по Удмуртии, напрямую не касающегося их работы.

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