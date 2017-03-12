Контиолахти. Финляндия. Уроженка Можги биатлонистка Валерия Васнецова отправится на этап кубка мира в норвежский Холменколлен. Об этом пресс-службе союза биатлонистов России сообщил президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов.

«Что же касается заключительного кубкового этапа — принято совместное решение дать возможность поучаствовать там нашим сильнейшим юниорам, которые здорово проявили себя на чемпионате мира в Словакии и на заключительных этапах Кубка IBU. Это Игорь Малиновский, Валерия Васнецова и Екатерина Мошкова. Все они, вместе с Алексеем Волковым и Александром Логиновым уже в субботу прибыли в расположение команды и Волков, например, побежит в Контиолахти сингл-микст, а остальные отправятся вместе со сборной в Норвегию», - рассказал Кравцов.

По его мнению, «для ребят это будет отличной школой и ярким завершением успешного международного сезона».

Кравцов также сказал, что с этим решением не все были согласны.

«Не скрою, мне уже звонили, пытаясь убедить, что юниорам, дескать, рано в пекло больших гонок. Никаких разумных доводов я в этих словах не услышал», - рассказал президент союза биатлонистов.

Отметим, что на данный момент Валерия Васнецова выступает за пермский край. В этом году она завоевала «золото» в гонке преследования на первенстве мира среди юниоров.

Напомним, еще одна представительница Можги Кристина Егорова на этих же соревнованиях выиграла золотую медаль в эстафетной гонке.