Ухта. Глазовский мини-футбольный клуб «Прогресс» крупно обыграл «Ухту» на выезде. Встреча очередного тура суперлиги закончилась со счетом 4:1 в пользу коллектива из Удмуртии.

На восьмой минуте встречи Роман Букин после геометрически выверенной комбинации в одно касание отправил мяч в сетку ворот Артема Салахова. Несмотря на обилие опасных моментов и подавляющее игровое преимущество, до перерыва «Прогресс» отличился лишь однажды - Денис Гуляйкин не без удачи и рикошета застал врасплох голкипера ухтинцев в середине игрового отрезка.

Во втором тайме рисунок игры значительно изменился. Хозяев паркета сумели не только отодвинуть игру от своих владений, но и возродить интригу благодаря голу Ростислава Пилипенко.

После такого поворота событий матч приобрел довольно нервозный характер, а счет на табло не менялся еще 10 минут - вплоть до результативного удара Дмитрия Катанэ, который подкараулил мяч вблизи штрафной и направил его впритирку со штангой. Завершающий штрих в победе своей команды за 30 секунд до финального свистка поставил Артур Мелконян, поразивший пустые ворота.

«Завтра, мне кажется, будет еще тяжелее, это все же спаренный тур. Но у нас появится Качер, который сегодня пропускал матч. Сегодня посмотрим игру, постараемся завтра сыграть комфортнее. Поэтому всех с победой, готовим эмоции на вторую встречу», - заявил после игры наставник «Прогресса» Игорь Путилов.

После 25 игр клуб из Удмуртии находится на 7 месте в Суперлиге, имея в своем активе 29 очков.