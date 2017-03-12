Ижевск. Удмуртия. 150 млн рублей потратят на расчистку русла реки Чепцы. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, об этом сообщили на заседании коллегии министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики.

«В целях улучшения ситуации с водозабором в поселке Балезино, в 2017 году запланирована расчистка русла реки Чепца. Ориентировочная стоимость работ составит 150 млн рублей», - говорится в сообщении.

Отметим, что протяженность расчищаемого русла составит 4,2 км.