Батуми. Грузия. В Батуми толпа молодых людей устроила погром в центре города. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на местные СМИ, спецназовцы задержали нескольких участников беспорядков и, усадив их в автомобили, увезли с проспекта.

Известно, что хулиганы переворачивали и поджигали автомобили на проспекте Чавчавадзе. Вместе с тем на улицы вышли и экипажи патрульных полицейских, которые через громкоговорители призывают молодых людей разойтись, обещая, что при задержании спецназовцы не будут их бить.

Беспорядки в Батуми начались вечером в субботу после задержания полицейскими шестерых местных граждан. Участники стихийно собравшегося митинга попытались ворваться в здания управления полиции Аджарии в Батуми, но спецназ, применив слезоточивый газ и резиновые пули, не позволил им этого сделать.

ბათუმში აქციაზე ცრემლსადენი გაზი გაუშვეს

Как сообщалось, в результате столкновения пострадали 22 человека, в том числе шесть полицейских.

Глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили заявил, что шесть задержанных граждан отпущены, но все они будут привлечены к административной ответственности.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в своем заявлении в ночь на воскресенье призвал участников акции протеста в Батуми уважать закон и государственные институты.