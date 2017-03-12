Контиолахти. Финляндия. Биатлонист из Украины пожаловался на пьяных русских. Как сообщает L!fe, стреляющий лыжник назвал это одним из факторов, повлиявших на его результат в гонке на этапе кубка мира.

«Возможно это была самая тяжёлая гонка в этом сезоне. Бежалось очень тяжело. Не совсем люблю этот стадион, здесь не чувствуется атмосфера Кубка мира, людей мало. В основном русские, пьяные! Хотя трасса здесь хорошо подготовлена, много снега», — отметил биатлонист Дмитрий Пидручный.

Отметим, что в спринтерской гонке призер Универсиады 2013 года занял лишь 26-е место.