Ижевск. Удмуртия. Правительство Удмуртии утвердило список дорог, подлежащих ремонту по программе «Ижевская агломерация» в 2017 году. Как сообщает пресс-служба главы и регионального кабинета министров, на дороги регионального и местного значения бюджетом программы предусматриваются финансовые средства в размере 1 млрд 250 млн рублей.

Программа реализуется в рамках российского приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Она предусматривает ремонт автомобильных дорог федерального, регионального и местного значения в радиусе 100 км от Ижевска, а также – повышение безопасности дорожного движения за счёт устройства освещения и установки светофоров. Реализацию программы в регионе курирует глава Удмуртии Александр Соловьев.

Отметим, что половина суммы, направленная на дороги регионального и местного значения, поступит из федерального бюджета, другая половина – из консолидированного бюджета республики. Для ремонта участков федеральных трасс Росавтодор выделит Удмуртии ещё 573 млн. рублей.

В общей сложности в 2017 году регион планирует отремонтировать 133 км автодорог. В том числе:

- в Воткинском районе (Ижевск-Воткинск –2,5 км; Воткинск-Кельчино –6,5 км; Воткинск-Чёрная – 3,2 км);

- в Завьяловском районе (Ижевск-Воткинск – 5,6 км; Завьялово-Каменное – 5,4 км; Ижевск-Люк – 9,9 км; Завьялово-Гольяны – 10,1 км);

- в Сарапульском районе (Сарапул-Воткинск – 9,6 км);

- в Якшур-Бодьинском районе (Якшур-Бодья-Шаркан – 4,2 км);

- в Игринском районе (участок федеральной дороги, 5 км);

- на подъездной дороге к г. Перми – Западный обход Ижевска (участок федеральной дороги, 39 км);

- в городе Ижевске (32 км).

По программе развития Ижевской агломерации столица Удмуртии получит в 2017 году из бюджета республики почти 600 млн рублей «дорожных» субсидий. Помимо ремонта дорог в Ижевске будут установлены барьерные и тросовые ограждения общей протяжённостью 1,8 тыс. погонных метров.

Напомним, что Удмуртия вошла в число 34 пилотных участников проекта «Безопасные и качественные дороги», нацеленного на комплексное развитие транспортной инфраструктуры регионов и снижение количества ДТП. Проект рассчитан на период до 2025 года.

Реализация мероприятий приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» - одно из базовых направлений работы дорожников Удмуртии в 2017 году. Второе направление, также обеспеченное федеральным финансированием - реконструкция и строительство сельских дорог. На эти цели Россия направит региону 520 млн рублей субсидий. С учётом софинансирования из бюджета региона общая сумма на развитие региональной транспортной сети на селе в 2017 году превысит 900 млн рублей.