Лондон. Великобритания. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребует от Евросоюза 11 млрд долларов. Как сообщает «Российская Газета», такое требование могут выдвинуть сразу же после запуска процедуры по выходу Великобритании из Евросоюза.

Отметим, что доля Лондона в европейском банке равна 16 процентам, а это примерно 11 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что после выхода из ЕС Великобритания юридически имеет все основания не выплачивать блоку 60 миллиардов евро по ранее заключенным соглашениям.

Напомним, законопроект по выходу королевства из Евросоюза рассмотрят в парламенте 13 марта. В понедельник документ должна одобрить палата общин, а во вторник - палата лордов, ранее принявшая две поправки и отправившая документ в нижнюю палату на повторное рассмотрение.