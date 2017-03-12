Ижевск. Удмуртия. Минприроды Удмуртии в результате проверок наложило более 3 млн рублей штрафов в 2016 году. Как сообщает пресс-служба главы республики и правительства региона, всего было проведено 466 проверок.

«Министерство активно, при тесном взаимодействии с федеральными органами, проводило надзорные мероприятия. Всего было проведено 466 проверок. По итогам на нарушителей природоохранного законодательства наложено штрафов на сумму 3 млн. 067 тыс. рублей», - говорится в сообщении.

Эту цифру озвучили на итоговом заседании коллегии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики.

Отметим, что взыскать удалось 2 млн 19 тыс. рублей.