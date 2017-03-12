Москва. Россия. Помилованная Владимиром Путиным Севастиди вышла на свободу. Об этом сообщает «Российская газета».

Ранее ее приговорили к 7 годам лишения свободы за смс-сообщение о передвижении военной техники, которое она отправила своему приятелю в Грузию. Севастиди вышла из здания следственного изолятора в 09:53 по московскому времени. Ее ожидали у СИЗО около двух десятков журналистов, и ее адвокат Евгений Смирнов.

Глава российского государства подписал указ, руководствуясь принципами гуманности. Во время большой пресс-конференции в декабре 2016 года он назвал приговор Севастиди «достаточно жестким».