США. Скарлетт Йоханссон поиздевалась над дочерью Трампа Иванкой. Как сообщает L!fe, знаменитая актриса снялась в юмористической программе Saturday Night Live на канале NBC.

Скарлетт предстала в роли Иванки в рекламе несуществующих духов Complicit («Соучастник»). Актриса в скетче говорит.

«Для женщины, которая могла бы остановить всё это, но не будет», - сказала Йоханссон. Таким образом она обвинила Иванку в лицемерии.

Complicit: a new fragrance from Ivanka Trump. #SNL

В «рекламе» голос за кадром представил Иванку так: «Каждый мужчина знает её имя, каждая женщина знает её лицо. Когда она входит в комнату, все смотрят на неё, она — Иванка. Она красивая, она сильная, она соучастница».