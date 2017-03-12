США. Пассажиры крупнейшего круизного лайнера Anthem of the Seas, попавшего в шторм, сняли 9-метровые волны. Как сообщает L!fe, молодые люди находились на уровне третьей палубы, при этом волны били в борт, закрывая свет в иллюминаторы.

«Мы под водой сейчас. Мы не хотим умирать», - комментируют авторы видеоролика

Сообщается, что судно попало в шторм в феврале этого года по пути из Нью-Йорка во Флориду. На борту находилось более шести тысяч человек. Четверо получили травмы из-за качки.

Anthem Of The Seas Vs Huge Waves And 120 MPH Winds. Viewed From My Room On The Third Deck. NO MUSIC!

Круизный корабль Anthem of the Sea имеет 2090 кают. Концертный зал, ночной клуб, кинотеатр, несколько ресторанов, аттракционы, спортивные развлекательные комнаты, центральный парк и акватеатр.