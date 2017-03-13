Ижевск. Удмуртия. Понедельник, 13 марта, в народе называют днем святого Василия, Василия-капельника. Как пишет Astromeridian, считается, что капелью зима плачет.

В это время начинали запасаться сосновыми почками, которые использовались в лечебных целях. Девушки 13 марта распевали веснянки и занимались выпечкой калачей. Считалось, что 13 марта нужно обязательно съесть калач натощак – это к счастью.

Весна в это время чувствовалась все больше и больше. В частности, значительно увеличивалась продолжительность светового дня.

Народные приметы на 13 марта:

1. Если именно 13 марта поставить в доме веточку ели или сосны, то члены семьи будут здоровы весь год. Также в народе заваривали и пили в этот день чай из сосновых почек – это сулило благополучие.

2. Если снег на крышах 13 марта уже растаял, значит, скоро начнется оттепель.

3. Длинные сосульки на крышах – будет хороший урожай конопли и льна. Однако что касается лета, то оно еще далеко, и на потепление рассчитывать не нужно.

4. Пошел дождь – летом будет хорошая погода.

5. Если у проталин края «крутые», то весна будет погожей, и лето наступит быстро. А вот пологие края «говорят» о том, что весна все-таки затянется.

6. Звонкая капель 13 марта – летом будет большой урожай.

7. Прилетели грачи – значит, снег скоро растает, но летом будет много дождей.

8. Вокруг солнца видны круги – год будет урожайным. Также можно ожидать на хороший клев в августе и сентябре.

9. Пасмурная погода 13 марта – ночью ожидай заморозков.

10. Южный ветер дует, но капель звенит – будет хороший урожай, а рыбакам повезет.

11. Солнечный день 13 марта – год будет плодородным.

12. Говорят: «В этот день щука хвостом лед разбивает» - начинается ледостав.

13. Если жена 13 марта будет особенно нежна и ласкова с мужем, он никогда не будет ей изменять.

14. В солнечную погоду на Василия воздух на улице обладает целебной силой.

15. 13 марта посвятишь работе не земле – вся она пройдет удачно.

16. Почки, которые собрали на Васильев день, будут сохранять свою целебную силу в течение всего года.