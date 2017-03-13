Батуми. Батумский городской суд начал разбирательства после ночных беспорядков. Как сообщает «Интерфакс», в воскресенье, 12 марта, рассмотрено полтора десятка дел.

Изучены дела 16 лиц, задержанных за административные правонарушения. Трое из них оказались несовершеннолетними и были освобождены из зала суда. Процесс еще над шестью гражданами был отложен, а семерым в виде наказания суд назначил лишение свободы сроком на пять дней.

Напомним, что беспорядки в Батуми начались в субботу, 11 марта, вечером после задержания полицейскими шестерых местных жителей. Хулиганы переворачивали и поджигали автомобили на проспекте Чавчавадзе. Они попытались ворваться в здания управления полиции Аджарии в Батуми, но спецназ, применив слезоточивый газ и резиновые пули, не позволил им этого сделать. По данным МВД Грузии, задержано около 40 участников ночных беспорядков.

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