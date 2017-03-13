Уфа. Россия. Алексей Чижов из Удмуртии выиграл Кубок мира по международным шашкам. Об этом сообщается на официальном сайте соревнований.

Как пишут организаторы состязаний, в турнире среди мужчин всё решил последний тур. Алексей Чижов сыграл основную партию вничью и всё решал суперблиц.

Алексею Чижову для победы в турнире было необходимо одержать победу 3-2 над одним из участников соревнований. В 4-ой партии суперблица представитель Удмуртии добился положительного для себя результата, набрал 29 очков и стал чемпионом.

«Интересно отметить, что Алексей выиграл лишь одну классическую партию, но зато победил всех в суперблиц», - говорится на официальном сайте соревнований.

Отметим, что призовой фонд турнира составлял 5 млн рублей.

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