Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошли соревнования по конкуру на «Кубок памяти Лившица». Как сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии, победителей выявили в 6 номинациях.

Победителями стали в конкуре до 60 см. стали Дарья Вахитова (дети) и Александра Лукашева (любители). В конкуре до 80 см. выиграли Виктория Шляфер (дети) и Елизавета Русова (любители).

В конкуре до 110 см. победу праздновали Екатерина Димова (юноши). В общем зачете сильнейшим оказался Булат Файзуллин.

«Соревнования проводились с целью популяризации конного спорта в городе Ижевске и Удмуртии», - рассказали организаторы.