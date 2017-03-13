Ижевск. Удмуртия. Nissan приостановил производство седана Sentra на площадке «Lada Ижевск». Как сообщает «Федерал пресс», до этого предприятие перестало выпускать хэтчбеки Tiida, таким образом, сейчас на Ижевском автозаводе «Ниссан» не собирают.

В компании заявили, что готовых авто дилерам должно хватить на несколько месяцев. В 2016 году в Ижевске собрали 1,5 тыс. Sentra. Производство сократилось более, чем в три раза, а продажи – вдвое.

Сейчас «Ниссан» выпускает машины в Москве, Санкт-Петербурге, Тольятти. В компании не исключают, что Sentra в Ижевск вернется, но и решение перенести линию на другой завод Nissan также не отрицают.