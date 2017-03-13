Москва. Центральный банк России отозвал лицензии Торгового городского банка и банка «Экономический союз». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Решение по Торговому городскому банку было принято «в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Лицензия банка «Экономический союз» была отозвана в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Кроме того, организация не могла удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам.

В обоих банках назначена временная администрация.

По данным на 1 февраля 2017 года Торговый городской банк занимал 231-е место в банковской системе России, «Экономический союз» — 367-е. Оба являются членами системы страхования вкладов.