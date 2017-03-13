Москва. В войсках Росгварди началась первая в истории внезапная проверка боевой готовности. Как пишет РБК, первыми приведены в боевую готовность воинские части и подразделения, дислоцированные в центральном федеральном округе. Водителей просят не мешать колоннам, следующим по автострадам на полигоны.

«В соответствии с задачами, возложенными на Росгвардию, отрабатываются вопросы проверки готовности к борьбе с диверсионно-разведывательными группами, террористическими и экстремистскими формированиями», - сказали в пресс-службе Росгвардии.

В данный момент время подразделения оперативного назначения, спецназа и разведки Росгвардии проводят учения по нейтрализации условных террористов, используя при этом бронетехнику.

Во время проверки «отрабатывается комплекс мероприятий усиления охраны особо важных государственных объектов энергетики, промышленности и транспорта», а отряды из состава подразделений специального назначения движутся к местам расположения подлежащих прикрытию объектов.

Росгвардия обращается ко всем водителям с просьбой быть внимательными при движении на трассах войсковых колонн.