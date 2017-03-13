Сарапул. Удмуртия. Работы по реконструкции набережной в Сарапуле приостановили из-за найденного на месте древнего захоронения. Об этом корреспонденту информационного агентства «Сусанин» сообщил руководитель агентства по охране объектов культурного наследия Удмуртии Юрий Перевозчиков.

«Работы приостановлены, мы направили предписание заказчику и исполнителю – подрядчику этих работ. По идее должна быть заказана археологическая экспертиза участка. Это уже прерогатива заказчика, это он должен решать. Мы остановили работы. Заказчик должен решать исполнять не исполнять, но это уже административно наказуемое правонарушение получается», - сказал Перевозчиков.

Он также уточнил, что в выходные на объект выезжали археологи, но встречи, чтобы оценить его культурную ценность еще не было, поэтому об уникальности находки говорить рано.

В пресс-службе администрации Сарапула корреспонденту «Сусанина» заявили, что работа строителей по реконструкции набережной продолжается, а на место, где нашли захоронение, две недели будут пускать работников музея, после этого котлован зароют.

«Строители в течение двух недель пускают сотрудников музеев, наш Сарапульский музей проводит там определенные работы, нужно запечатлеть это все документально, но это в течение двух недель, а потом все это будет зарываться, я так понимаю. Реконструкция набережной будет продолжена. Там же сроки «Камского берега», то есть программа имеет определённые сроки и при ее невыполнении финансирование из федерального бюджета не поступит», - сказала пресс-секретарь администрации Сарапула Светлана Чувыгина.

Она уточнила, что работы не будут приостанавливать, потому что котлован, который есть на месте, наполнится водой, что помешает и реконструкции набережной, и проведению археологических работ. Тем не менее, раскопки, по словам Чувыгиной, можно будет продолжить после.

«Насколько мы знаем, приостановка реконструкции невозможна, но эта часть останется под газоном, поэтому при положительном решении сохранится возможность проводить дальнейшие археологические раскопки, даже посте того, как котлован буде зарыт», - сказала Светла Чувыгина.

Напомним, захоронения конца XVIII века нашли на набережной Камы в Сарапуле. Останки обнаружили строители, которые занимаются реконструкцией городской набережной. Среди них рыболовные крючки, берестяные туески, фрагменты одежды и обуви. По предварительным данным, останки могут принадлежать первым жителям Сарапула.