Хабаровск. В Хабаровске прошло первое заседание по делу о жестоких расправах над животными. Об этом пишет «Интерфакс».

«Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Было оглашено обвинительное заключение, подсудимым разъяснили их права», - сообщил информагентству представитель суда.

Также он добавил, что по ходатайству обвинения сроки содержания под стражей обвиняемых продлены. На какой период собеседник агентства не уточнил.

«Дело насчитывает 29 томов. Следующее заседание назначено на 24 марта», - отметили в суде.

Напомним, что девушек из Хабаровска обвиняют по части 2 статьи 245 УК России («Жестокое обращение с животными»), части 2 статьи 162 УК России («Разбой»), части 1 статьи 148 УК России («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»), части 2 статьи 282 УК России («Возбуждение ненависти либо вражды»).

Ранее девушки полностью признали свою вину.

По версии следствия, обвиняемые летом 2016 года в Хабаровске издевались над животными и убивали их. Жертвами стали не менее 15 птиц, кошек и собак. Одна из девушек публиковала в соцсети изображения и тексты, оскорбляющие религиозные чувства верующих. Совместно со своим ровесником она также сняла и опубликовала в интернете видео со сценами унижения достоинства молодого человека по признаку принадлежности к социальной группе.